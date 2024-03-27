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Гастроэнтеролог Шамаева высказалась о вреде лимонадов

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Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Патемат Шамаева рассказала о продуктах, которые провоцируют развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ.
Гастроэнтеролог Шамаева высказалась о вреде лимонадов
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что это энергетические и газированные напитки, лимонады, мясные полуфабрикаты, ненатуральные соусы, продукты с высоким содержанием сахара, жареные и высококалорийные продукты, фастфуд.

«При частом употреблении эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — пояснила Шамаева.

По её словам, полностью исключить из рациона все вышеперечисленные продукты сложно, но ограничить их потребление вполне реально.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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