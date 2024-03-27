Гастроэнтеролог Шамаева высказалась о вреде лимонадов
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что это энергетические и газированные напитки, лимонады, мясные полуфабрикаты, ненатуральные соусы, продукты с высоким содержанием сахара, жареные и высококалорийные продукты, фастфуд.
«При частом употреблении эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — пояснила Шамаева.
По её словам, полностью исключить из рациона все вышеперечисленные продукты сложно, но ограничить их потребление вполне реально.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.