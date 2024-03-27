Жителя Краснодара лишили гражданства за фейки о ВС России

Жителя Краснодара лишили российского гражданства за распространение ложной информации об использовании ВС России.

«Лицо приговором суда признано виновным и привлечено к уголовной ответственности... с учётом вступившего в законную силу приговора суда решением ГУ МВД России по Краснодарскому краю гражданство Российской Федерации... лица прекращено», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее в Красноярском крае трёх человек лишили гражданства России за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

15 декабря стало известно, что суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух мужчин, которые уклонялись от воинского учёта.