Суд в Челябинске лишил гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учёт

Суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух мужчин, которые уклонялись от воинского учёта, сообщили в МВД.

Речь идёт о двух молодых людях 21 и 24 лет, которые ранее являлись гражданами ближнего зарубежья.

«При подаче заявления на приобретение гражданства Российской Федерации молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — отметили в полиции.

В начале октября полиция провела рейд в Челябинске в рамках операции «Нелегал-2023». Операция проводилась вместе с военными комиссариатами на крупном оптовом рынке.

Тогда в результате операции было вручено 17 повесток для явки в военкоматы людям, которые приобрели гражданство Российской Федерации и являются подлежащими постановке на воинский учёт.