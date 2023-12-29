В Красноярском крае трёх человек лишили гражданства России за преступления
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.
«Гражданства лишились трое мужчин 1976, 1994, 2001 годов рождения... Все они Свердловским районным судом города Красноярска приговорены к различному наказанию, в том числе к реальному лишению свободы», — уточнили в ведомстве.
Ранее МВД в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области лишило российского гражданства нескольких человек, которые после его приобретения совершили преступления.
15 декабря стало известно, что суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух мужчин, которые уклонялись от воинского учёта.