В Красноярском крае трёх человек лишили гражданства России за преступления

Трёх жителей Красноярского края лишили российского гражданства за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

«Гражданства лишились трое мужчин 1976, 1994, 2001 годов рождения... Все они Свердловским районным судом города Красноярска приговорены к различному наказанию, в том числе к реальному лишению свободы», — уточнили в ведомстве.

Ранее МВД в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области лишило российского гражданства нескольких человек, которые после его приобретения совершили преступления.

15 декабря стало известно, что суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух мужчин, которые уклонялись от воинского учёта.