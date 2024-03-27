Гастроэнтеролог Кашух рассказала, в каких продуктах есть смертельный мышьяк

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух перечислила продукты, где содержится смертельный мышьяк.

«Мышьяк — хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком. В природе это вещество обнаруживается в двух основных формах — органической и неорганической», — сказала она в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, последняя не содержит углерода и является более токсичной.

По словам Кашух, больше всего мышьяка содержится в морской рыбе, креветках, крабах, раках, морских гребешках, яблоках, листьях салата и молочных продуктах.

Ранее Россельхознадзор ввёл в России временные ограничения на корма для животных компании Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка.