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Гастроэнтеролог Кашух рассказала, в каких продуктах есть смертельный мышьяк

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Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух перечислила продукты, где содержится смертельный мышьяк.
Гастроэнтеролог Кашух рассказала, в каких продуктах есть смертельный мышьяк
  • Gettyimages.ru

«Мышьяк — хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком. В природе это вещество обнаруживается в двух основных формах — органической и неорганической», — сказала она в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, последняя не содержит углерода и является более токсичной.

По словам Кашух, больше всего мышьяка содержится в морской рыбе, креветках, крабах, раках, морских гребешках, яблоках, листьях салата и молочных продуктах.

Ранее Россельхознадзор ввёл в России временные ограничения на корма для животных компании Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка.

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