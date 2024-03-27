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В ЦБ заявили, что цены на продукты растут не только из-за инфляции

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Рост цен на некоторые товары обусловлен не инфляцией, заявил зампред Центробанка России Алексей Заботкин.
В ЦБ заявили, что цены на продукты растут не только из-за инфляции
  • РИА Новости

Он напомнил, что рыночные цены формируются под влиянием спроса и предложения.

«Изменение цен отдельных товаров — это не инфляция... (Самый главный фактор. — RT) потребительский спрос... Продавец ведь не просто так вывешивает тот или иной ценник», — сказал Заботкин в интервью kp.ru.

Зампред ЦБ пояснил, что продавец смотрит за поведением покупателей: если спрос высокий, цены можно поднять без потерь для объёма продаж.

«То есть, если спрос на товары растёт быстрее, чем объёмы производства и импорта, то эта разница должна куда-то уйти. Она уходит в свисток — то есть в инфляцию», — заключил Заботкин.

Российский Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на отметке 16%. Как отметили в ЦБ, годовые темпы роста потребительских цен в стране пока ещё остаются высокими и колеблются вблизи 7,7%, но уже к концу 2024-го должны опуститься до 4—4,5%. 

Подробнее — в материале RT.

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