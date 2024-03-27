Сбербанк списывает все кредиты клиентов, погибших от военных действий и терактов

Сбербанк полностью списывает все виды кредитов клиентов, погибших от военных, террористических действий на приграничных территориях России.

Информация об этом появилась на сайте кредитной организации.

«Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — говорится в сообщении.

Ранее Сбербанк собрал более 360 млн руб. для жертв теракта в Красногорске.

Также ЦБ России рекомендовал кредиторам списать долги погибших в «Крокусе» заёмщиков.

Кроме того, Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта в «Крокус Сити Холле».