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Сбербанк списывает все кредиты клиентов, погибших от военных действий и терактов

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Сбербанк полностью списывает все виды кредитов клиентов, погибших от военных, террористических действий на приграничных территориях России.

Информация об этом появилась на сайте кредитной организации.

«Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — говорится в сообщении.

Ранее Сбербанк собрал более 360 млн руб. для жертв теракта в Красногорске.

Также ЦБ России рекомендовал кредиторам списать долги погибших в «Крокусе» заёмщиков.

Кроме того, Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

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