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Сбербанк собрал более 360 млн рублей для жертв теракта в Красногорске

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Сборы на благотворительный счёт для жертв теракта в Красногорске за выходные составили более 360 млн рублей, сообщили в Сбербанке.
Сбербанк собрал более 360 млн рублей для жертв теракта в Красногорске
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«Вместе с Российским Красным Крестом мы собрали уже более 360 млн рублей на благотворительный счёт, который открыли, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших в теракте. Эту сумму удалось собрать за выходные», — сообщили в кредитной организации.

Сделать пожертвование можно через приложение «СберБанк Онлайн» или банкоматы, терминалы и офисы банка. Все переводы будут осуществляться без комиссии.

Ранее сообщалось, что Crocus Group намерен сделать всё возможное для помощи пострадавшим при теракте.

Министр социального развития региона Людмила Болатаева, как сообщает «Радио 1», отметила, что выплаты от Московской области получили уже 15 пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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