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ЦБ России рекомендовал кредиторам списать долги погибших в «Крокусе» заёмщиков

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Центробанк России рекомендовал кредиторам списать долги заёмщиков, которые погибли при теракте в «Крокус Сити Холле».
ЦБ России рекомендовал кредиторам списать долги погибших в «Крокусе» заёмщиков
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Соответствующие рекомендации регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам и т. д.

«Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-Банк, ВТБ, Тинькофф Банк и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Также стало известно, что Сбербанк собрал более 360 млн рублей для жертв теракта в Красногорске.

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