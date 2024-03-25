ЦБ России рекомендовал кредиторам списать долги погибших в «Крокусе» заёмщиков
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Соответствующие рекомендации регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам и т. д.
«Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа», — говорится в сообщении ЦБ.
Ранее Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-Банк, ВТБ, Тинькофф Банк и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».
Также стало известно, что Сбербанк собрал более 360 млн рублей для жертв теракта в Красногорске.