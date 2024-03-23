Ряд банков заявили, что готовы списать кредиты пострадавших в «Крокусе»
- AP
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Об этом пишет ТАСС.
Так, в ВТБ заявили, что готовы рассматривать все обращения клиентов, которые пострадали в результате теракта, и в индивидуальном порядке искать решение для каждого.
Позднее в пресс-службе банка добавили, что организация спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших.
Кроме того, отмечается, что списать все долги пострадавшим призвала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.
Урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших также пообещал Сбер.
Ранее сайт программы «Миллион призов» и Российский Красный Крест открыли сбор пожертвований для пострадавших и семей погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».