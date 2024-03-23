Ряд банков заявили, что готовы списать кредиты пострадавших в «Крокусе»

Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом пишет ТАСС.

Так, в ВТБ заявили, что готовы рассматривать все обращения клиентов, которые пострадали в результате теракта, и в индивидуальном порядке искать решение для каждого.

Позднее в пресс-службе банка добавили, что организация спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших.

Кроме того, отмечается, что списать все долги пострадавшим призвала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.

Урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших также пообещал Сбер.

Ранее сайт программы «Миллион призов» и Российский Красный Крест открыли сбор пожертвований для пострадавших и семей погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».