Баллы «Миллиона призов» можно перевести на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Сайт программы «Миллион призов» и Российский Красный Крест открыли сбор пожертвований для пострадавших и семей погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

«Москвичи могут перевести 1 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов не ограничено. Перевести можно призовые баллы, начисленные за участие в программе «Выбираем вместе — 2024», — отметили там.

Чтобы помочь, на сайте «Миллион призов» нужно выбрать вкладку «Поощрения», после этого — акцию «Выбираем вместе — 2024» и перейти в раздел «Благотворительность».

Там открыта возможность перевести баллы в Российский Красный Крест.