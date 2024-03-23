Баллы «Миллиона призов» можно перевести на помощь пострадавшим в «Крокусе»
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».
«Москвичи могут перевести 1 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов не ограничено. Перевести можно призовые баллы, начисленные за участие в программе «Выбираем вместе — 2024», — отметили там.
Чтобы помочь, на сайте «Миллион призов» нужно выбрать вкладку «Поощрения», после этого — акцию «Выбираем вместе — 2024» и перейти в раздел «Благотворительность».
Там открыта возможность перевести баллы в Российский Красный Крест.