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В ЯНАО заявили о росте интереса жителей к занятиям спортом

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В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что интерес к занятиям спортом в регионе постоянно растёт.
В ЯНАО заявили о росте интереса жителей к занятиям спортом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«За последние шесть лет число спортсменов увеличилось на треть. Популярные виды спорта — волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки и единоборства», — отмечается в сообщении.

Активный образ жизни ведут свыше 303 тыс. жителей, что на 27,6% больше, чем шесть лет назад.

Ранее сообщалось, что в ходе голосования на портале «Активный гражданин» жители Москвы выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице, где можно было покататься на коньках или лыжах.

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