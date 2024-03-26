В ЯНАО заявили о росте интереса жителей к занятиям спортом
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Об этом сообщает URA.RU.
«За последние шесть лет число спортсменов увеличилось на треть. Популярные виды спорта — волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки и единоборства», — отмечается в сообщении.
Активный образ жизни ведут свыше 303 тыс. жителей, что на 27,6% больше, чем шесть лет назад.
Ранее сообщалось, что в ходе голосования на портале «Активный гражданин» жители Москвы выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице, где можно было покататься на коньках или лыжах.