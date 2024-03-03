Собянин: москвичи проголосовали за любимые места для зимнего отдыха

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ходе голосования на портале «Активный гражданин» жители города выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице, где можно было покататься на коньках или лыжах.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, в число самых любимых локаций по традиции вошли парк Горького и «Сокольники», чьи аллеи становились гигантскими катками с 1930-х годов прошлого века.

Помимо этого, москвичи отметили парки «Коломенское», «Царицыно», ВДНХ и Измайловский парк.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что посещаемость столичных парков выросла в четыре раза за последние десять лет.