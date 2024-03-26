Конституционный суд воздержался от комментариев о моратории на смертную казнь
- РИА Новости
«Конституционный суд России воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС России», — цитирует Life.ru сообщение суда.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии необходимости в проведении референдума о возвращении смертной казни, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда.
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сейчас не участвует в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России.