Конституционный суд воздержался от комментариев о моратории на смертную казнь

Конституционный суд России воздержался от комментариев о моратории на смертную казнь.

«Конституционный суд России воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС России», — цитирует Life.ru сообщение суда.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии необходимости в проведении референдума о возвращении смертной казни, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сейчас не участвует в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России.