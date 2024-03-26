Глава ЛДПР Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в России

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов.

«Сегодня мы должны сказать отчётливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи с вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — цитирует его РИА Новости.

Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ранее в эфире «России 24» сообщил, что тему смертной казни глубоко проработают — будет принято решение в соответствии с ожиданиями общества.

Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не участвует в дискуссиях о смертной казни в России.