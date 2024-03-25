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Песков: Кремль не участвует в дискуссиях о смертной казни в России

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Кремль сейчас не участвует в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Кремль не участвует в дискуссиях о смертной казни в России
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — сказал представитель Кремля.

Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ранее в эфире «России 24» сообщил, что тему смертной казни глубоко проработают — будет принято решение в соответствии с ожиданиями общества.

Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.

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