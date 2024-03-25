Песков: Кремль не участвует в дискуссиях о смертной казни в России
- globallookpress.com
- © Bulkin Sergey/news.ru
«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — сказал представитель Кремля.
Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ранее в эфире «России 24» сообщил, что тему смертной казни глубоко проработают — будет принято решение в соответствии с ожиданиями общества.
Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.