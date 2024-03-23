Клишас: решение КС по казни не предполагает отмену моратория в отдельных случаях

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.

РИА Новости

Как пишет ТАСС, таким образом он прокомментировал предложения российских политиков о возврате смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле». «Решение КС исключений не содержит», — отметил Клишас . Ранее сенатор Елена Афанасьева призвала отменить мораторий на смертную казнь по ряду тяжёлых преступлений, в частности терроризму. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тему смертной казни глубоко проработают — будет принято решение в соответствии с ожиданиями общества.