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Клишас: решение КС по казни не предполагает отмену моратория в отдельных случаях

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.
Клишас: решение КС по казни не предполагает отмену моратория в отдельных случаях
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, таким образом он прокомментировал предложения российских политиков о возврате смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Решение КС исключений не содержит», — отметил Клишас .

Ранее сенатор Елена Афанасьева призвала отменить мораторий на смертную казнь по ряду тяжёлых преступлений, в частности терроризму.

Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тему смертной казни глубоко проработают — будет принято решение в соответствии с ожиданиями общества.

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