Клишас: решение КС по казни не предполагает отмену моратория в отдельных случаях
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, таким образом он прокомментировал предложения российских политиков о возврате смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле».
«Решение КС исключений не содержит», — отметил Клишас .
Ранее сенатор Елена Афанасьева призвала отменить мораторий на смертную казнь по ряду тяжёлых преступлений, в частности терроризму.
Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тему смертной казни глубоко проработают — будет принято решение в соответствии с ожиданиями общества.