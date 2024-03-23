Сенатор Афанасьева призвала отменить мораторий на смертную казнь в России

Сенатор Елена Афанасьева призвала отменить мораторий на смертную казнь по ряду тяжёлых преступлений, в частности терроризму.

«Для террористов только смертная казнь... Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применение смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос», — написала она в Telegram.

Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в эфире «России 24» заявил, что тему смертной казни глубоко проработают — будет принято решение в соответствии с ожиданиями общества.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.