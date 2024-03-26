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Володин — о смертной казни: достаточно решения Конституционного суда

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии необходимости в проведении референдума о возвращении смертной казни, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда.
Володин — о смертной казни: достаточно решения Конституционного суда
  • РИА Новости

Он напомнил, что в Конституции и уголовном законодательстве смертную казнь не отменяли.

«Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — цитирует политика РИА Новости.

Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не участвует в дискуссиях о смертной казни в России.

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