Володин — о смертной казни: достаточно решения Конституционного суда
- РИА Новости
Он напомнил, что в Конституции и уголовном законодательстве смертную казнь не отменяли.
«Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — цитирует политика РИА Новости.
Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не участвует в дискуссиях о смертной казни в России.