RT в Telegram
Подпишись

Врач Рязанцев назвал причины хруста в области позвоночника

Короткая ссылка
Хирург, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев рассказал об основных причинах появления хруста в позвоночнике.
Врач Рязанцев назвал причины хруста в области позвоночника
  • Gettyimages.ru

«Среди них — слабость мышечного корсета и такие нарушения функционального характера, как грыжи и протрузии. Кроме того, подобный ответ организма может быть косвенным признаком артроза», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, хруст и щелчки в суставах — достаточно распространённое явление.

Он часто встречается у молодых девушек худощавого телосложения и является следствием механического соприкосновения поверхностей суставов.

«Дело в том, что в нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой», — сказал врач.

Ранее травматолог-ортопед Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Алексей Кучеров рассказал о возможных причинах развития коксартроза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить