Врач Рязанцев назвал причины хруста в области позвоночника

Хирург, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев рассказал об основных причинах появления хруста в позвоночнике.

«Среди них — слабость мышечного корсета и такие нарушения функционального характера, как грыжи и протрузии. Кроме того, подобный ответ организма может быть косвенным признаком артроза», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, хруст и щелчки в суставах — достаточно распространённое явление.

Он часто встречается у молодых девушек худощавого телосложения и является следствием механического соприкосновения поверхностей суставов.

«Дело в том, что в нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой», — сказал врач.

Ранее травматолог-ортопед Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Алексей Кучеров рассказал о возможных причинах развития коксартроза.