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Травматолог Кучеров рассказал о возможных причинах развития коксартроза

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Травматолог-ортопед Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Алексей Кучеров рассказал о возможных причинах развития коксартроза.

«Есть предположения, что определённую роль играют травмы и микротравмы, а также генетические и метаболические (обменные) факторы. В целом коксартроз начинается с изменения свойств суставной жидкости, которая покрывает хрящ», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, когда суставная жидкость перестаёт справляться со своей задачей, то из-за давления, возникающего при движении, кости обнажаются и деформируются.

«Это приводит к тому, что даже небольшие нагрузки вызывают боль в суставе, а по мере деформации головки сустава боли усиливаются», — добавил он.

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