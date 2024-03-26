Невролог Голубинская рассказала, как помочь при приступе эпилепсии

Кандидат медицинских наук Ольга Голубинская дала рекомендации, как оказать первую помощь при приступе эпилепсии.

«Нельзя давать нитроглицерин, нельзя давать сердечные препараты, если вы не знаете, что точно у пациента. Потому что при эпилепсии идёт зажим рта, соответственно, он может просто подавиться этим препаратом, и мы можем нанести вред», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь, по словам специалиста, необходимо перевернуть человека набок, чтобы он не смог сам себе нанести травмы. Далее следует вызвать скорую помощь.

«Нельзя вставлять ложку в рот, потому что мы просто выбиваем ему зубы и, как правило, не спасаем его от самого приступа», — заключила Голубинская.

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