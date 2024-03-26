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Невролог Голубинская рассказала, как помочь при приступе эпилепсии

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Кандидат медицинских наук Ольга Голубинская дала рекомендации, как оказать первую помощь при приступе эпилепсии.
Невролог Голубинская рассказала, как помочь при приступе эпилепсии
  • Gettyimages.ru

«Нельзя давать нитроглицерин, нельзя давать сердечные препараты, если вы не знаете, что точно у пациента. Потому что при эпилепсии идёт зажим рта, соответственно, он может просто подавиться этим препаратом, и мы можем нанести вред», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь, по словам специалиста, необходимо перевернуть человека набок, чтобы он не смог сам себе нанести травмы. Далее следует вызвать скорую помощь.

«Нельзя вставлять ложку в рот, потому что мы просто выбиваем ему зубы и, как правило, не спасаем его от самого приступа», — заключила Голубинская.

Ранее заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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