Врач Евсеева: дрожь в состоянии покоя может быть проявлением болезни Паркинсона
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.
Врач напомнила, что болезнь Паркинсона является хроническим неврологическим заболеванием, при котором нарушаются движения из-за дегенерации нейронов в мозге.
По её словам, при заболевании наблюдается замедленность движений, жёсткость мышц и потеря равновесия.
«Также пациенты с данным заболеванием часто испытывают изменения в походке и речи», — сказала Евсеева, отметив, что при проявлении таких симптомов необходимо обратиться к неврологу.
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