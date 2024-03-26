Суд заочно арестовал гражданина Грузии по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по делу о теракте на Крымском мосту.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сообщили ТАСС в суде.

Суд также заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по обвинению в призывах к терроризму.

Малюк ранее признал, что СБУ пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он намекнул на то, что украинская спецслужба причастна к убийствам в России военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, однако заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за эти преступления.