Психиатр Скавыш рассказал, как помочь детям не бояться темноты
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В беседе с РИАМО он заявил, что подобные фобии появляются у детей, когда родители акцентируют на них внимание.
«Справиться с боязнью темноты поможет успокаивающая атмосфера перед сном. Можно почитать ребёнку сказки или рассказать добрые истории из своего детства», — сказал специалист.
Он также отметил, что успокоиться перед сном помогут проветривание комнаты и стакан тёплого молока.
Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева выразила мнение, что общение с животными полезно для детского развития.