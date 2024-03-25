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Психиатр Скавыш рассказал, как помочь детям не бояться темноты

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Детский психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш дал рекомендации, как помочь детям справиться со страхом темноты.
Психиатр Скавыш рассказал, как помочь детям не бояться темноты
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО он заявил, что подобные фобии появляются у детей, когда родители акцентируют на них внимание.

«Справиться с боязнью темноты поможет успокаивающая атмосфера перед сном. Можно почитать ребёнку сказки или рассказать добрые истории из своего детства», — сказал специалист.

Он также отметил, что успокоиться перед сном помогут проветривание комнаты и стакан тёплого молока.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева выразила мнение, что общение с животными полезно для детского развития.

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