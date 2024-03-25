Депутат Останина: проявивших героизм в «Крокусе» молодых ребят пригласят в ГД
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — говорится в сообщении.
Также Останина заочно выразила ребятам благодарность за отвагу.
Ранее работавший гардеробщиком 15-летний подросток Ислам Халилов, который спас людей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, что не считает себя героем и просто сделал свою работу.
Также военнослужащим прикрытия госграницы России, которые отличились в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», вручили государственные и ведомственные награды.