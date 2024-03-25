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Депутат Останина: проявивших героизм в «Крокусе» молодых ребят пригласят в ГД

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Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — говорится в сообщении.

Также Останина заочно выразила ребятам благодарность за отвагу.

Ранее работавший гардеробщиком 15-летний подросток Ислам Халилов, который спас людей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, что не считает себя героем и просто сделал свою работу.

Также военнослужащим прикрытия госграницы России, которые отличились в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», вручили государственные и ведомственные награды.

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