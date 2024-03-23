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Путин заявил, что Запад трактует всё всегда в свою пользу

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История с бомбардировками Югославии показала, что на Западе российские контрагенты всегда всё трактуют в свою пользу, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Белград», фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты — они ведь всегда всё разворачивают исключительно в свою пользу и всё трактуют в свою пользу», — цитирует его РИА Новости.

Российский президент ранее заявил, что бомбардировки Югославии, проведённые НАТО в 1999 году, были вообще недопустимыми.

По его словам, Соединённые Штаты сами «выпустили джинна из бутылки», проведя в обход Совета Безопасности ООН военные операции в Ираке, Сирии и бывшей Югославии.

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