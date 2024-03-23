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Патриарх Кирилл совершил литию по невинно убиенным в Красногорске

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить заупокойную литию о невинно убиенных в Красногорске.
Патриарх Кирилл совершил литию по невинно убиенным в Красногорске
  • РИА Новости
  • © Кристина Кормилицына

Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что в результате происшествия были «безумно и зверски» погублены ни в чём не повинные люди.

«Все это связано с террористическими действиями, которые уже не первый год осуществляются против нашей страны и нашего народа. Но терроризм не подходил так близко к самому сердцу страны», — отметил патриарх.

По его словам, первая реакция церкви должна заключаться в молитве, «потом будет выражена официальная точка зрения».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье поражает своим цинизмом и жестокостью.

Глава МИД России Сергей Лавров провёл контакты с коллегами из стран СНГ, а также из Венгрии, Турции, Иордании и Мали — все выражали соболезнования.

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