Патриарх Кирилл совершил литию по невинно убиенным в Красногорске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить заупокойную литию о невинно убиенных в Красногорске.

Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что в результате происшествия были «безумно и зверски» погублены ни в чём не повинные люди.

«Все это связано с террористическими действиями, которые уже не первый год осуществляются против нашей страны и нашего народа. Но терроризм не подходил так близко к самому сердцу страны», — отметил патриарх.

По его словам, первая реакция церкви должна заключаться в молитве, «потом будет выражена официальная точка зрения».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье поражает своим цинизмом и жестокостью.

Глава МИД России Сергей Лавров провёл контакты с коллегами из стран СНГ, а также из Венгрии, Турции, Иордании и Мали — все выражали соболезнования.