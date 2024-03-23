RT в Telegram
Подпишись

Лавров провёл беседы с иностранными коллегами, все выразили соболезнования

Короткая ссылка
Глава МИД России провёл в эти часы контакты с коллегами из стран СНГ, а также из Венгрии, Турции, Иордании и Мали — все выражали соболезнования, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Лавров провёл беседы с иностранными коллегами, все выразили соболезнования
  • globallookpress.com

«С министром... в эти часы созванивались главы дипломатических ведомств Азербайджана, Венгрии, Иордании, Казахстана, Мали, Турции. Они выражали слова соболезнования и слова категорического безоговорочного осуждения теракта», — цитирует её ТАСС.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить