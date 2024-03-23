Лавров провёл беседы с иностранными коллегами, все выразили соболезнования
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«С министром... в эти часы созванивались главы дипломатических ведомств Азербайджана, Венгрии, Иордании, Казахстана, Мали, Турции. Они выражали слова соболезнования и слова категорического безоговорочного осуждения теракта», — цитирует её ТАСС.
В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.