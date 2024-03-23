Люди в «Крокусе» возводили баррикады от террористов в задымлённом помещении

Сотрудница «Крокус Сити Холла» рассказала RT, что, пытаясь спастись от террористов, люди возводили баррикады в помещении на подземном этаже, хотя оно и заполнялось дымом от пожара.

Девушка объяснила RT, что работала на втором этаже, когда услышала стрельбу. Вместе с коллегой они побежали спасаться и в итоге попали в зал.

«Вся масса людей бежала за сцену, а мы легли калачиком среди рядов. Какой-то человек крикнул: «Пора бежать!» И мы начали подниматься вверх по залу», — отметила она.

Затем девушка и ещё несколько человек спустились на минус первый этаж. Там они нашли комнату (вероятно, в ней жили рабочие). В ней забаррикадировались и стали ждать спасателей. Но постепенно туда начал поступать дым от пожара. Им повезло, что в комнате был санузел. Мокрыми простынями они заткнули вентиляцию и двери.

Вместе с ними в комнате находился ещё один сотрудник «Крокуса». У него была связь с коллегой-инженером, находившимся на улице. Он передавал им информацию о том, что происходит. В итоге за девушкой и остальными пришли сотрудники МЧС.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.