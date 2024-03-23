ФМБА: бригады реаниматологов и психологов работают на месте теракта в «Крокусе»

Бригады реаниматологов, хирургов и психологов Федерального медико-биологического агентства России работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

«Бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА России работают в составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава России Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф для координации оказания медпомощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта, ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.