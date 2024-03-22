Неравнодушные водители бесплатно увозят от «Крокуса» людей
Об этом RT рассказал очевидец. По его словам, помощь предлагают и таксисты.
«Таксисты подъезжают, всех бесплатно везут, просто подъехал человек, сам предложил [помощь]», — сказал мужчина.
Ранее сервис «Яндекс Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».
Также сообщалось, что Мосгортранс направил дополнительные автобусы к зданию «Крокус Сити Холла».
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
RT ведёт онлайн-трансляцию.