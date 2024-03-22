Неравнодушные водители бесплатно увозят от «Крокуса» людей

Некоторые неравнодушные водители сами предлагают людям бесплатно их увезти от здания подмосковного «Крокус Сити Холла».

Об этом RT рассказал очевидец. По его словам, помощь предлагают и таксисты.

«Таксисты подъезжают, всех бесплатно везут, просто подъехал человек, сам предложил [помощь]», — сказал мужчина.

Ранее сервис «Яндекс Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».

Также сообщалось, что Мосгортранс направил дополнительные автобусы к зданию «Крокус Сити Холла».

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.