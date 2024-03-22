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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Неравнодушные водители бесплатно увозят от «Крокуса» людей

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Некоторые неравнодушные водители сами предлагают людям бесплатно их увезти от здания подмосковного «Крокус Сити Холла».

Об этом RT рассказал очевидец. По его словам, помощь предлагают и таксисты.

«Таксисты подъезжают, всех бесплатно везут, просто подъехал человек, сам предложил [помощь]», — сказал мужчина.

Ранее сервис «Яндекс Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».

Также сообщалось, что Мосгортранс направил дополнительные автобусы к зданию «Крокус Сити Холла».

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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