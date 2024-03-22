Мосгортранс направил дополнительные автобусы к зданию «Крокус Сити Холла»
Об этом говорится в Telegram столичного Департамента транспорта.
«К МВЦ «Крокус Экспо» дополнительно направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса. В случае необходимости их количество будет увеличено», — говорится в сообщении.
Ранее сервис «Яндекс Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».
В настоящий момент площадь пожара, который начался в подмосковном «Крокус Сити Холле» в момент теракта, составляет 12 900 кв. м.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
RT ведёт онлайн-трансляцию.