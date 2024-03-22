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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Мосгортранс направил дополнительные автобусы к зданию «Крокус Сити Холла»

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Мосгортранс уже отправил дополнительные 10 автобусов к зданию «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

Об этом говорится в Telegram столичного Департамента транспорта.

«К МВЦ «Крокус Экспо» дополнительно направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса. В случае необходимости их количество будет увеличено», — говорится в сообщении.

Ранее сервис «Яндекс Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».

В настоящий момент площадь пожара, который начался в подмосковном «Крокус Сити Холле» в момент теракта, составляет 12 900 кв. м.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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