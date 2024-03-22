Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Об этом пишет РИА Новости. «Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым», — сказано в материале. Ранее посольство США в России заявило, что шокировано террористическим актом в «Крокус Сити Холле» в Москве, Вашингтон выразил соболезнования российскому народу. Глава Гагаузии Евгения Гуцул также выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».