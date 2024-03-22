RT в Telegram
Подпишись
40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом

Короткая ссылка
Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым», — сказано в материале.

Ранее посольство США в России заявило, что шокировано террористическим актом в «Крокус Сити Холле» в Москве, Вашингтон выразил соболезнования российскому народу.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул также выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить