Посольство США: выражаем соболезнования российскому народу в связи с терактом

Посольство США в России заявило, что шокировано террористическим актом в «Крокус Сити Холле» в Москве, Вашингтон выражает соболезнования российскому народу.

«Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Москве. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта», — говорится в сообщении.

Президента США Джо Байдена информируют о событиях в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в Белом доме ранее.

Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводит штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.