Посольство США: выражаем соболезнования российскому народу в связи с терактом
«Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Москве. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта», — говорится в сообщении.
Президента США Джо Байдена информируют о событиях в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в Белом доме ранее.
Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.
Спецназ Росгвардии и ФСБ проводит штурм «Крокус Сити Холла».
RT ведёт онлайн-трансляцию.