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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

В Подмосковье усилили меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

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Министерство транспорта Московской области заявило, что на объектах транспортной инфраструктуры были усилены меры безопасности.

«Сообщаем, что на объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья в местах скопления людей усилены меры безопасности», — отмечается в Telegram ведомства.

Также министерство выразило соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле» и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене проводятся усиленные досмотры пассажиров на фоне сообщений о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле».

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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