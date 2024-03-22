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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

В метро Москвы проводятся усиленные досмотры пассажиров 

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В Московском метрополитене проводятся усиленные досмотры пассажиров на фоне сообщений о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле».
В метро Москвы проводятся усиленные досмотры пассажиров 
  • АГН «Москва»
  • © Любимов Андрей

Об этом информирует Департамент транспорта Москвы.

«Вопросы безопасности в Московском метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров», — заявили в Дептрансе.

Отмечается, что ведомственная охрана московского правительства сразу прибыла на место, чтобы обеспечить безопасность.

Совместно с полицейскими в метро начаты усиленные проверки на станции «Мякинино».

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России.

Ещё более 100 человек получили ранения.

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