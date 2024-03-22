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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

В Курской области отменили все массовые мероприятия в связи с ЧП в «Крокусе»

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Власти Курской области отменили все массовые мероприятия в связи с ЧП в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
В Курской области отменили все массовые мероприятия в связи с ЧП в «Крокусе»
  • РИА Новости

«В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий», — заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Согласно предварительным данным от источника RT, которые ещё будут уточняться, в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» 20 человек убиты, 50 ранены.

Следственный комитет возбудил дело о теракте.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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