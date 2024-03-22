Следственный комитет возбудил дело о теракте в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области после стрельбы в «Крокус Сити Холле».

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщила пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар. Сообщается о погибших и пострадавших, на месте работает специальная группа быстрого реагирования. На место происшествия прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.

RT ведёт онлайн-трансляцию.