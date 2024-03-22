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Кардиолог Исхаков посоветовал следить за давлением с молодого возраста

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Кардиолог Нияз Исхаков заявил, что за артериальным давлением нужно следить с молодого возраста.
Кардиолог Исхаков посоветовал следить за давлением с молодого возраста
  • Gettyimages.ru

«Надо знать, что инфаркт может возникнуть в любом возрасте, и в молодом возрасте, и в пожилом возрасте», — цитирует врача sovainfo.ru.

По словам Исхакова, иногда бывает врождённая предрасположенность к гипертонии, и молодые люди ощущают головную боль, но не регистрируют давление.

Как отметил врач, есть определённые правила измерения давления — в положении сидя, манжета должна быть на уровне сердца.

«Необходимо вести дневник и записывать цифры артериального давления хотя бы два раза в день», — добавил он.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова рассказала о пользе активного образа жизни в пожилом возрасте для профилактики инсульта.

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