Кардиолог Бирюкова рассказала о профилактике инсульта в пожилом возрасте
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«Рекомендуется заниматься не менее пяти дней в неделю по 30 минут в день. В качестве активностей могут выступать прогулки по улице, скандинавская ходьба, плавание и другие», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, регулярная физическая нагрузка положительно влияет на обмен веществ, артериальное давление и массу тела.
Также Бирюкова посоветовала в питании отдать предпочтение продуктам, содержащим ненасыщенные жиры: красной рыбе, авокадо, орехам, растительным маслам.
«Необходима организму и клетчатка, которой так много в овощах и фруктах. Гипертоникам стоит уменьшить потребление поваренной соли до одной чайной ложки в день», — заключила кардиолог.
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