Кардиолог Степанова рассказала о последствиях аритмии

Врач-кардиолог и сердечно-сосудистый хирург к. м. н. Вера Степанова рассказала, какие последствия могут быть у аритмии.

«При этом заболевании сердце бьётся хаотично и неритмично, из-за чего в определённых уголках сердца кровь может застаиваться, образуя сгусток или тромб», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, фибрилляция предсердий повышает риски развития сердечной недостаточности, инсульта.

«Если у вас мерцательная аритмия, нужно обратиться к кардиологу, который оценит необходимость назначения вам специальных разжижающих кровь препаратов. Если их принимать, риск возникновения инсульта сильно снизится, даже если не лечить аритмию», — отметила Степанова.

Как добавила эксперт, самым эффективным методом фибрилляции предсердий считается радиочастотная абляция, также есть медикаментозное лечение с помощью антиаритмических препаратов.

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