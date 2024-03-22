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Травматолог Григорьев заявил о важности автомобильных детских кресел

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Травматолог Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев настоятельно рекомендовал использовать детские автомобильные кресла при перевозке ребёнка в машине.

«Самые частые травмы у детей, попавших в ДТП, — черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, грудной клетки и живота», — заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметил специалист, надёжные детские кресла имеют качественные крепления, боковую защиту детской головы и шеи, защищающую от ударов и осколков стекла.

«Конечно, автокресло не даёт 100%-ную гарантию защиты ребёнка при ДТП. Однако, если оно правильно подобрано, то безопасность ребёнка на дороге значительно повышается», — заключил травматолог.

Ранее ведущий специалист сети клиник «Семейная», травматолог-ортопед Евгений Чекан рассказал, к каким заболеваниям может привести длительное вождение автомобиля.

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