Травматолог Чекан рассказал о влиянии длительного вождения авто на здоровье

Ведущий специалист сети клиник «Семейная», травматолог-ортопед Евгений Чекан рассказал, к каким заболеваниям может привести длительное вождение автомобиля.

В беседе с Life.ru он заявил, в частности, что продолжительное пребывание за рулём может привести к болям в спине, шее, плечах и пояснице, что грозит остеохондрозом, сколиозом и другими проблемами с позвоночником.

Ещё одно последствие — проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как ограниченная физическая активность может увеличить риск развития гипертонии.

«Неправильная осанка во время вождения может привести к головным болям, болям в шее, спине, онемению и отёкам ног и ступней», — сказал Чекан.

Кроме того, есть вероятность набора лишнего веса и ухудшения иммунитета.

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