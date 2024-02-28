Травматолог Чекан рассказал о влиянии длительного вождения авто на здоровье
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В беседе с Life.ru он заявил, в частности, что продолжительное пребывание за рулём может привести к болям в спине, шее, плечах и пояснице, что грозит остеохондрозом, сколиозом и другими проблемами с позвоночником.
Ещё одно последствие — проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как ограниченная физическая активность может увеличить риск развития гипертонии.
«Неправильная осанка во время вождения может привести к головным болям, болям в шее, спине, онемению и отёкам ног и ступней», — сказал Чекан.
Кроме того, есть вероятность набора лишнего веса и ухудшения иммунитета.
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