Врач Грачёв рассказал о последствиях недостатка питьевой воды для организма

Врач-уролог Евгений Грачёв заявил о том, что человек должен выпивать не менее полутора литров питьевой воды в день.

«В противном случае нарушается обмен веществ. Организму становится сложно избавляться от продуктов обмена, кровь густеет, сердце работает с нагрузкой, кишечнику тоже нужна вода для работы», — заявил эксперт в беседе с «Ямал 1».

Как отметил специалист, в это количество не входят никакие другие жидкости (соки, чай, кофе или молоко).

Также Грачёв напомнил, что вода с лимоном является профилактикой мочекаменной и желчекаменной болезней.

«Более того, вода с лимоном приятно освежает и пробуждает», — заключил эксперт.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рекомендовала пить больше чистой воды для поддержания иммунитета весной.