Врач Грачёв рассказал о последствиях недостатка питьевой воды для организма
- РИА Новости
«В противном случае нарушается обмен веществ. Организму становится сложно избавляться от продуктов обмена, кровь густеет, сердце работает с нагрузкой, кишечнику тоже нужна вода для работы», — заявил эксперт в беседе с «Ямал 1».
Как отметил специалист, в это количество не входят никакие другие жидкости (соки, чай, кофе или молоко).
Также Грачёв напомнил, что вода с лимоном является профилактикой мочекаменной и желчекаменной болезней.
«Более того, вода с лимоном приятно освежает и пробуждает», — заключил эксперт.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рекомендовала пить больше чистой воды для поддержания иммунитета весной.