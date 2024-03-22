ТАСС: заблокированные на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 м
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«Последнее местонахождение горнорабочих перед прорывом породы было зарегистрировано на глубине 147 м», — сказал собеседник агентства.
В МЧС России ранее сообщили, что спасатели планируют добраться до места возможного нахождения горняков в руднике «Пионер» в ближайшие дни.
22 марта в рудник будет спущена третья буровая установка.
Ранее специальный борт МЧС России прибыл в Благовещенск, доставив туда дополнительные силы для работы на руднике «Пионер», на котором после обвала оказались заблокированы 13 горняков.
Российский лидер Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей.