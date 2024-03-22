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ТАСС: заблокированные на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 м

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Заблокированные на руднике «Пионер» в Мурманской области горняки находились на глубине 147 м, сообщили ТАСС в оперативных службах.
ТАСС: заблокированные на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 м
  • Gettyimages.ru

«Последнее местонахождение горнорабочих перед прорывом породы было зарегистрировано на глубине 147 м», — сказал собеседник агентства.

В МЧС России ранее сообщили, что спасатели планируют добраться до места возможного нахождения горняков в руднике «Пионер» в ближайшие дни.

22 марта в рудник будет спущена третья буровая установка.

Ранее специальный борт МЧС России прибыл в Благовещенск, доставив туда дополнительные силы для работы на руднике «Пионер», на котором после обвала оказались заблокированы 13 горняков.

Российский лидер Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей.

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