Спецборт МЧС доставил в Благовещенск дополнительные силы для работ на руднике

Специальный борт МЧС России прибыл в Благовещенск, доставив туда дополнительные силы для работы на руднике «Пионер», на котором после обвала оказались заблокированы 13 горняков.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что на Ил-76 МЧС России из Новокузнецка в Благовещенск прилетела дополнительная группа горноспасателей и инженеров.

Кроме того, борт доставил насосы высокой мощности для откачки грунтовых вод и другое оборудование.

Группировку спасателей возглавляет замминистра МЧС России Анатолий Супруновский.

20 марта в Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.