Спецборт МЧС доставил в Благовещенск дополнительные силы для работ на руднике
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что на Ил-76 МЧС России из Новокузнецка в Благовещенск прилетела дополнительная группа горноспасателей и инженеров.
Кроме того, борт доставил насосы высокой мощности для откачки грунтовых вод и другое оборудование.
Группировку спасателей возглавляет замминистра МЧС России Анатолий Супруновский.
20 марта в Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.
Накануне российский лидер Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.