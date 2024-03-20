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Спецборт МЧС доставил в Благовещенск дополнительные силы для работ на руднике

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Специальный борт МЧС России прибыл в Благовещенск, доставив туда дополнительные силы для работы на руднике «Пионер», на котором после обвала оказались заблокированы 13 горняков.
Спецборт МЧС доставил в Благовещенск дополнительные силы для работ на руднике
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что на Ил-76 МЧС России из Новокузнецка в Благовещенск прилетела дополнительная группа горноспасателей и инженеров.

Кроме того, борт доставил насосы высокой мощности для откачки грунтовых вод и другое оборудование.

Группировку спасателей возглавляет замминистра МЧС России Анатолий Супруновский. 

20 марта в Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.

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