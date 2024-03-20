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На руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков

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В Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.

Об этом информирует правительство Приамурья.

Соответствующее поручение было дано главой региона Василием Орловым.

Буровая установка была доставлена из Благовещенска, а необходимые детали — с Покровского рудника.

«Планируем пробуриться на глубину 265 м под наклоном 49 градусов», — заявил начальник участка НПГФ «Регис» Сергей Козырев.

По его словам, такой вид работ уже проводился, опыт есть.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.

Также сообщалось, что самолёт Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей вылетел из Кузбасса в Приамурье.

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