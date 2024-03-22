МЧС: спасатели скоро доберутся до местонахождения горняков на руднике «Пионер»

В МЧС России сообщили, что спасатели планируют добраться до места возможного пребывания горняков на руднике «Пионер» в ближайшие дни.

Отмечается, что 22 марта в рудник будет спущена третья буровая установка.

«Ещё одна буровая установка будет доставлена в течение суток. С их помощью специалисты планируют попасть в места возможного нахождения горняков, оценить газовую обстановку и наличие воды в выработках», — говорится в сообщении.

В поисково-спасательной операции задействованы 226 специалистов и 29 единиц техники.

Ранее в МЧС России заявили, что на руднике «Пионер» в Амурской области пробурено 88 м первой скважины из необходимых 262 м.