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Педагог Фокин посоветовал больше беседовать с ребёнком для профилактики травли

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Педагог, автор курса «Противодействие буллингу в школе» Тимофей Фокин рекомендовал чаще разговаривать с ребёнком на различные темы для профилактики травли сверстниками.
Педагог Фокин посоветовал больше беседовать с ребёнком для профилактики травли
  • Gettyimages.ru

Общайтесь с ребёнком о чём угодно — о фильме, который недавно посмотрели, домашнем задании, новых шторах, интересной книжке, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Хорошим вариантом будет найти для ребёнка хобби, которое увлечёт его, отметил специалист.

«Если школьник всё свободное время сидит в интернете, он вряд ли преуспеет в общении со сверстниками. Та же самая история и со взрослыми: интересны те, кто где-то бывает, чему-то учится и развивается. К таким тянутся, с такими хотят общаться», — сказал Фокин.

При подозрениях на травлю ребёнка в школе специалист посоветовал провести разговор с классным руководителем, одноклассниками, по возможности с их родителями.

Ранее кандидат психологических наук практикующий психолог, доцент кафедры корпоративной культуры факультета менеджмента университета «Синергия» Анна Шавырина назвала причины, по которым подростки стесняются собственной внешности.

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